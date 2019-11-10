Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, который отметился голом и результативной передачей в матче 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2), после игры подвел итоги встречи.

— Главное, что выиграли, главное — победа, — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Вся команда ее заслужила. — Что сказал Гончаренко в перерыве? Ничего не говорили. Надо было добавить. У меня был момент, У Влашича, у Чалова, а у них — три атаки и пенальти. Мой забитый гол? Ник покатил, увидел меня, а я наконец попал в ближний угол ворот. Гол Чалова? Федор у нас легкие мячи не забивает.

«Сочи» — ЦСКА: все голы матча