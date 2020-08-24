Обиора объяснил, почему у него резко упала результативность после первого сезона в «Локомотиве»

Бывший форвард «Локомотива» Джеймс Обиора признался, что очень расстроился из-за сорвавшегося трансфера в «Ренн».

«После первого сезона мне поступило предложение от французского «Ренна», — признался нигерийский форвард в интервью клубной пресс-службе. — Мне нравилось играть в «Локомотиве», но я скучал по Западной Европе, по ее образу жизни. Я подошел к Юрию Семину и попросил отпустить меня. Он очень расстроился и даже разозлился, но трансфер разрешил — при одном условии: если «Ренн» сможет заплатить столько, сколько захочет «Локомотив». В итоге переход не состоялся.

Эта ситуация меня сильно отвлекала. Я пытался сосредоточиться на футболе, но мысли о переходе не выходили из головы. Потом начались травмы — мениск, бедро, связки. Когда футболист выбывает на два-три месяца, это сильно сказывается на его психологическом состоянии. Я так сильно переживал из-за травм, что иногда впадал в депрессию. Все эти факторы стали причиной спада».

В сезоне-2002 Обиора забил 15 мячей в 26 матчах чемпионата России, а в следующем сезоне - 3 мяча во всех турнирах в 20 встречах.