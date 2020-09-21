«Обе желтые карточки показаны правильно». Судья ФИФА поддержал решение удалить Маслова в матче с «Рубином»

Судья ФИФА Алексей Николаев в беседе с корреспондентом «СЭ» считает, что защитник «Спартака» Павел Маслов был справедливо удален в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

— Что скажете о предупреждениях Павла Маслова, полученных в матче с «Рубином»?

— Мое мнение — обе желтые карточки показаны правильно. В первом эпизоде в борьбе за верховой мяч Маслов локтем попал в лицо сопернику. Перед вторым предупреждением игрок «Рубина» на скорости вырвался на оперативный простор. Маслов не пытался играть в мяч, а сделал движение в сторону противника и сбил его, тем самым сорвав казанцам перспективную атаку.

— Многие сравнивают этот эпизод с контактом Карпова и Айртона в прошлом туре, за что спартаковец получил предупреждение. Не считаете, что Кварацхелия начал падать перед контактом с Масловым?

— В этом случае я так не считаю. В последних матчах за Кварацхелией прослеживалась небольшая тенденция, что он пытался обмануть судью, но в этом эпизоде, я считаю, что симуляции не было.

— Хвича прошел двух защитников, поэтому не стал бы симулировать, обыгрывая третьего?

— Да, тем более, когда он оббегал второго защитника, там был небольшой фол. Но Кварацхелия устоял на ногах и продолжил движение. Динамически момент смотрелся на второе предупреждение Маслова. (Евгений Белоусов)

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