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Семак считает, что у Соболева не возникнет никаких проблем с одноклубниками

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, могут ли у новичка команды Александра Соболева возникнуть проблемы с одноклубниками после перехода.

Действующий чемпион России объявил о трансфере нападающего из «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 10 миллионов евро.

«Что касается Александра, уверен, что в команде и в раздевалке у него проблем никаких не будет. Он будет работать и выкладываться на сто процентов, чтобы помогать команде и заслужить уважение болельщиков», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

Соболев с 2020 по 2024 год выступал за «Спартак». В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Источник: Официальный сайт ФК
Александр Соболев
Сергей Семак
ФК Зенит
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
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 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
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 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
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11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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