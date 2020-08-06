O Jogo: «Спортинг» предложил 7 миллионов евро за Вандерсона из «Краснодара»

«Спортинг» намерен приобрести нападающего «Краснодара» Вандерсона. Португальский клуб предложил за 25-летнего бразильца 7 миллионов евро, утверждает O Jogo.

«Львы» уже отправили свое предложение краснодарскому клубу. Однако российская сторона дала понять, что хочет получить за трансфер 10 миллионов евро.

Контракт Вандерсона с «Краснодаром» рассчитан до 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах. На счету вингера 4 гола и 6 результативных передач.