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O Jogo: «Спортинг» предложил 7 миллионов евро за Вандерсона из «Краснодара»

15:02
Вандерсон. Фото Instagram.
Вандерсон. Фото Instagram.
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«Спортинг» намерен приобрести нападающего «Краснодара» Вандерсона. Португальский клуб предложил за 25-летнего бразильца 7 миллионов евро, утверждает O Jogo.

«Львы» уже отправили свое предложение краснодарскому клубу. Однако российская сторона дала понять, что хочет получить за трансфер 10 миллионов евро.

Контракт Вандерсона с «Краснодаром» рассчитан до 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах. На счету вингера 4 гола и 6 результативных передач.

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