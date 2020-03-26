Нжи назвал своего кумира в футболе и поделился секретами дриблинга
«Динамо» в своем официальном Twitter поделилась видеороликом с секретами футбольного мастерства от нападающего команды Клинтона Нжи.
— Из футболистов мне всегда нравился Рабиньо, — сказал в интервью клубному телевидению Нжи. — Великолепная скорость, отличная техника. Один из любимых игроков всех времен — Роналдинью, просто лучший, на его игру хочется смотреть.
? #ДинамоSkills | Мастер-класс Клинтона Н`Жи | Скорость, техника, финты https://t.co/XSTlc6hfCY— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) March 26, 2020
Соскучились по футболу? Нападающий Клинтон Н`Жи на зимних сборах поделился футбольным мастерством с #ДинамоТВ#ДинамоМосква #твоякоманДа #ДинамоSkills #КлинтонНжи
В 15 матчах за «Динамо» Нжи забил один гол. Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.