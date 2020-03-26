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Нжи назвал своего кумира в футболе и поделился секретами дриблинга

15:24
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«Динамо» в своем официальном Twitter поделилась видеороликом с секретами футбольного мастерства от нападающего команды Клинтона Нжи.

— Из футболистов мне всегда нравился Рабиньо, — сказал в интервью клубному телевидению Нжи. — Великолепная скорость, отличная техника. Один из любимых игроков всех времен — Роналдинью, просто лучший, на его игру хочется смотреть.

В 15 матчах за «Динамо» Нжи забил один гол. Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

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