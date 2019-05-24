"Ньюкасл" готов предложить 26 миллионов фунтов стерлингов за Мариу Фернандеса

"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу. Как утверждает Daily Mirror, "сороки" готовы предложить 26 миллионов фунтов стерлингов за 28-летнего бразильца с российским паспортом.

Ранее сообщалось, что на Фернандеса претендует "Атлетико". Игрок выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.

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