Новый председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Яковлев ответил на вопрос о задачах клуба

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал свое назначение на должность.

«Самара — футбольный город с богатыми спортивными традициями. Мы гордимся своей командой и будем продолжать делать все, что от нас зависит, чтобы «Крылья Советов» развивались. Предстоит большая работа по привлечению партнеров и дальнейшему развитию клубной системы в части комплектования состава нашими воспитанниками», — сказал Яковлев «СЭ».

«Крылья Советов» после 18 туров занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.