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Новый нападающий для «Локомотива»? Эдер сыграл со своим сыном

16:57
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«Локомотив» в своем официальном Instagram опубликовал видео с участием нападающего Эдера. Он сыграл со своим сыном, который мячом разбил пирамиду.

Эдер в 23 матчах текущего сезона забил 6 голов. Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего португальца в 1,2 миллиона евро.

Сезон в РПЛ приостановлен из-за коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

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