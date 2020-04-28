Новый нападающий для «Локомотива»? Эдер сыграл со своим сыном

«Локомотив» в своем официальном Instagram опубликовал видео с участием нападающего Эдера. Он сыграл со своим сыном, который мячом разбил пирамиду.

Эдер в 23 матчах текущего сезона забил 6 голов. Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего португальца в 1,2 миллиона евро.

Сезон в РПЛ приостановлен из-за коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.