Новый главный тренер «Динамо» посетил домашнюю арену команды
Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович 21 июня прибыл в Москову. В этот же день он посетил домашнюю арену команды, сообщает сайт бело-голубых.
Соглашение с 53-летним сербом рассчитано на сезон-2022/23, в него включены опции автоматического продления еще на два сезона в случае достижения определенных результатов.
Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.
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ЦСКА – Урал
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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