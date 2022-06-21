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Новый главный тренер «Динамо» посетил домашнюю арену команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович 21 июня прибыл в Москову. В этот же день он посетил домашнюю арену команды, сообщает сайт бело-голубых.

Соглашение с 53-летним сербом рассчитано на сезон-2022/23, в него включены опции автоматического продления еще на два сезона в случае достижения определенных результатов.

Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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