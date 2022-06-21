Агент Николсона ответил на вопрос, останется ли нападающий в «Спартаке» после решения ФИФА

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, останется ли футболист в клубе после решения ФИФА.

«Мы никуда не бежим. Любое решение будет согласовано с клубом. Шамар сейчас в команде и на сто процентов сосредоточен на «Спартаке», — сказал агент «СЭ».

Ранее стало известно, что ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

25-летний Николсон играет за красно-белых с января 2022-го. В прошлом сезоне он провел 15 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал две результативные передачи.