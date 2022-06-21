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Зелимхан Бакаев дебютировал в составе «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Зелимхан Бакаев дебютировал в составе «Зенита». Он вышел на замену после перерыва в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Летом он покинул московский клуб по истечению срока контракта.

«Зенит» заключил контракт с Зелимханом Бакаевым по схеме «3+1».

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