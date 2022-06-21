Зелимхан Бакаев дебютировал в составе «Зенита»
Полузащитник Зелимхан Бакаев дебютировал в составе «Зенита». Он вышел на замену после перерыва в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода».
Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
Летом он покинул московский клуб по истечению срока контракта.
«Зенит» заключил контракт с Зелимханом Бакаевым по схеме «3+1».
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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