Новые "голландцы" "Спартака"

Инсайды "СЭ" о потенциальных новичках красно-белых.

Москвичи ищут варианты усиления в Бельгии (об интересе к полузащитнику "Брюгге" Хансу Ванакену "СЭ" уже сообщал) и Голландии.

В случае с Ванакеном ситуация осложняется двумя моментами.

1. Игроку 26 лет, что делает туманными перспективы дальнейшего трансфера с выгодой для клуба.

2. Потенциальная покупка дорога – по нашей информации, речь может идти о сумме в 10 миллионов евро.

На нидерландском рынке красно-белых заинтересовали две кандидатуры.

1. 20-летний японский Ритсу Доа. Игрок выступает в "Гронингене" (8-е место по итогам завершившегося чемпионата), за сезон провел 30 матчей, забил 5 мячей, отдал 3 голевые передачи. Левоногий хавбек универсален, может выйти на трех позициях – левого, правого и атакующего полузащитника. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро.

2. 22-летний бельгийский полузащитник Чарли Мусонда. Он играл в команде Леонида Слуцкого – "Витессе". Впрочем, из-за травмы колена футболист пропустил весь сезон. Однако несмотря на это, на рынке его потенциал оценивается достаточно высоко – правами на атакующего хавбека владеет "Челси", который отдавал Мусонду в аренду в "Бетис", "Селтик" и теперь в "Витесс".

Что касается технологии селекции, то по списку, предложенному Олегом Кононовым, работает генеральный директор Томас Цорн.