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Сегодня, 15:15

Новосельцев рассказал о влиянии медиалиги на тренерскую карьеру

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возобновлении тренерской карьеры.

«Меня звали в медийную команду после ухода. Я понимал, что мне это просто не надо. Тогда бы и из ФК «10» не уходил. Очень классно, что есть медиалига, потому что ты можешь попробовать себя на тренерском мостике без лицензии. За четыре месяца многое осознал, по-другому начал смотреть на футболистов. Если бы я знал, играя в футбол, ту сторону, всегда бы слушал тренера и не обижался на моменты, когда, например, тебя не ставят в состав. Футболист ты сейчас, а тренер уже потом. Заглянуть по ту сторону вряд ли получится, нарушив алгоритмы жизни», — сказал Новосельцев «СЭ».

В марте бывший футболист «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других клубов объявил о завершении карьеры в 31 год.

Иван Новосельцев
Футбол
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Новосельцев ответил на вопрос о работе тренером в профессиональном футболе

Новосельцев рассказал, в каком случае готов возобновить карьеру игрока
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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