Новосельцев рассказал, в каком случае готов возобновить карьеру игрока

Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев рассказал «СЭ», хотел ли бы он возобновить профессиональную карьеру футболиста.

«Были ли предложения возобновить профессиональную карьеру игрока? Я достаточно холодно все отсек. Объявление о завершении карьеры я сделал для себя, чтобы у меня не появлялось мысли, лишних подталкиваний к вопросам, зачем я закончил. Вообще не жалею об этом решении. Очень доволен. Не исключаю того, что, если завтра будет интересное предложение, я не откажусь. У меня сил очень много. Тренируюсь шесть раз в неделю, лыжи и так далее. Меня все устраивает, но никогда не знаешь, какое предложение поступит», — сказал Новосельцев «СЭ».

В марте бывший футболист «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других клубов объявил о завершении карьеры в 31 год.