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Новосельцев ответил на вопрос о работе тренером в профессиональном футболе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев ответил на вопрос «СЭ» о тренерской карьере.

«Когда я попробовал и получил этот опыт, мне действительно было интересно. Получил очень хорошую обратную связь от ребят и от других людей. Многие мне советовали пойти по этому пути. Я, конечно, нашел для себя плюсы и минусы. Понимаю, какая это профессия, какой путь. Осознаю в принципе все нюансы, потому что, находясь в профессиональном футболе как футболист, ты понимаешь весь процесс. Попробовал, но пока убрал в сторону, в угол комнаты. Но все может быть. Не исключаю, что через год, через десять лет я захочу. Все может поменяться в один день. Это нормально. В дальнейшем только бог знает», — сказал Новосельцев «СЭ».

В марте бывший футболист «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других клубов объявил о завершении карьеры в 31 год.

Иван Новосельцев
Футбол
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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