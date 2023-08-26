Новиков: «На сюжет игры между ЦСКА и «Оренбургом» присутствие Акинфеева не повлияло бы»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на ничейный результат армейцев в матче шестого тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:1).

«Повлияло ли на исход матча отсутствие Акинфеева? Разумеется, это потеря для команды, важность Игоря даже и обговаривать не стоит, все прекрасно понимают значимость такого голкипера в основе. Но я считаю, что на сюжет игры теоретическое присутствие Акинфеева бы не повлияло. Мне кажется, что ничья вчера стала положительным результатом для армейцев, исходя из сюжета игры», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

На данный момент армейцы с 10 очками занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре ЦСКА сыграет против «Зенита». Матч пройдет 3 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени.