Предстатель совета директоров «Пари НН»: «Если будет возможность взять Артема Дзюбу, мы возьмем»

Предстоятель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о том, хотел бы клуб подписать контракт с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Если будет возможность взять Дзюбу, мы возьмем. Артем, если слышишь — с радостью! Это касается любой медийной личности, но это касается только классных футболистов. Чтобы просто приехать и посидеть на скамейке — не получится. Что касается селекции, у нас акцент на молодых. Мы это делаем. В это трансферное окно пришло несколько опытных футболистов из «Химок», которые давали результат в других клубах. В том числе в «Химках». По опытным футболистам трансферную компанию мы закончим, но молодых футболистов, которые играли в РПЛ, мы рассматриваем. Мы хотим давать возможность стать трамплином для футболистов, как в случае с Агаповым и его переходом в ЦСКА.

По многим нашим игрокам есть предложения. У Михайлова есть варианты, но любые предложения должны удовлетворять клуб. Мы надеемся стать бизнес-структурой, не хотим разбрасываться футболистами», — заявил Кондратов «СЭ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года, в сезоне-2023/24 35-летний форвард забил 1 гол в 4 матчах.

Контракт футболиста с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.