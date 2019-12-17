Новиков понаблюдал за тренировкой «Атлетико» в Испании

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков опубликовал в своем Instagram видео с тренировки «Атлетико» на домашнем стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано». 38-летний российский специалист отправился на стажировку в Испанию

«Тренировка «Атлетико» на центральном стадионе «Ванда Метрополитано», — подписал видео Новиков.

Ранее сообщалось, что Новиков вместе с тренерским штабом должен посетить класико «Реал» — «Барселона», встреча пройдет 18 декабря.

«Динамо» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.