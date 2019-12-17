Новиков понаблюдал за тренировкой «Атлетико» в Испании
18:23
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков опубликовал в своем Instagram видео с тренировки «Атлетико» на домашнем стадионе мадридцев «Ванда Метрополитано». 38-летний российский специалист отправился на стажировку в Испанию
«Тренировка «Атлетико» на центральном стадионе «Ванда Метрополитано», — подписал видео Новиков.
Ранее сообщалось, что Новиков вместе с тренерским штабом должен посетить класико «Реал» — «Барселона», встреча пройдет 18 декабря.
«Динамо» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
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