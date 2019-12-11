«Динамо» и Новиков договорились о новом контракте. Тренер летит на стажировку к Диего Симеоне

Как стало известно «СЭ», во вторник, 10 декабря, председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев и его советник, член совета директоров клуба Дмитрий Гафин встретились с главным тренером Кириллом Новиковым, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ноябре с Новиковым уже был подписан контракт, однако это было скорее формальное соглашение. В должности исполняющего обязанности главного тренера можно работать лишь месяц, стороны заключили промежуточный договор, с условием вернуться к теме по окончании первой части сезона в зависимости от результатов.

— Встреча с руководителями действительно была, — подтвердил Новиков информацию корреспонденту «СЭ». — У нас состоялся конструктивный диалог, нашли общий язык по всем ключевым вопросам, так что в ближайшие дни, судя по всему, подпишу новое соглашение. Мы обсудили трансферную политику, планы на зимнюю паузу и многое другое. В частности, в моем тренерском штабе появится еще один ассистент. Пока же в среду, 11 декабря, с помощниками Виталием Гришиным, Юрием Бавыкиным и Дмитрием Изотовым вылетаем в Испанию, где пройдем стажировку в «Атлетико». Посетим матчи мадридского клуба с «Локомотивом» в Лиге чемпионов и с «Осасуной» в первенстве страны, а также класико «Барселона» — «Реал».

Благодарен «Динамо» за организацию этой стажировки. В чемпионатах Англии и Германии туры идут каждые 3-4 дня, а хотелось посмотреть занятия в недельном цикле подготовки, так что оставались Испания с Италией. Вариант с «Атлетико» — идеальный, мне очень нравится, как действует эта команда. Будет крайне интересно пообщаться с Диего Симеоне, понаблюдать за тренировочном процессом. Кроме того, нас познакомят с работой молодежной команды и академии.

Напомним, что «Динамо» выйдет из отпуска 9 января, после чего проведет три сбора в Турции. (Константин Алексеев)