Новиков ответил на вопросы болельщиков про Нжи и Дзюбу

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в Instagram ответил на вопросы болельщиков.

— Как у Нжи с выходами один в один на тренировках?

— Блестяще. Осталось перенести на игру в пятницу.

— Уже решили, кто Дзюбе при навесах будет бить по почкам незаметно?

— *эмодзи с пальцем у губ*

В 19-м туре РПЛ «Динамо» 6 декабря встретится с «Зенитом» в Петербурге.

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