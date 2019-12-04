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Новиков ответил на вопросы болельщиков про Нжи и Дзюбу

12:38
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в Instagram ответил на вопросы болельщиков.

— Как у Нжи с выходами один в один на тренировках?
— Блестяще. Осталось перенести на игру в пятницу.

— Уже решили, кто Дзюбе при навесах будет бить по почкам незаметно?
— *эмодзи с пальцем у губ*

В 19-м туре РПЛ «Динамо» 6 декабря встретится с «Зенитом» в Петербурге.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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