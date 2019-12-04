Новиков ответил на вопросы болельщиков про Нжи и Дзюбу
12:38
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в Instagram ответил на вопросы болельщиков.
— Как у Нжи с выходами один в один на тренировках?
— Блестяще. Осталось перенести на игру в пятницу.
— Уже решили, кто Дзюбе при навесах будет бить по почкам незаметно?
— *эмодзи с пальцем у губ*
В 19-м туре РПЛ «Динамо» 6 декабря встретится с «Зенитом» в Петербурге.
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