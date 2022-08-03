Новичок «Зенита» Мантуан приступил к тренировкам в общей группе

Новичок «Зенита» Густаво Мантуан приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Футболист присоединился к «Зениту» 19 июля, с тех пор он занимался по индивидуальной программе. Игрок восстанавливается от повреждения колена, полученного в предыдущей команде.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.