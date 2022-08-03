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Судейство

Сегодня, 14:02

В «Химках» заявили, что сумма для обращения в ЭСК должна быть больше 50 тысяч рублей

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об инициативе введения платных обращений в ЭСК РФС.

«Возможно, это правильная мера, если деньги будут идти на развитие судейского корпуса. Я бы поднимал планку цены, чтобы было больше денег в фонде для обучения судей. Это было бы хорошо. Есть вопросы, хочешь получить объяснения — обращайся, плати. Приемлемая сумма? Такая, из которой будет формироваться внушительный фонд. 50 тысяч рублей — достаточно мало. Главный вопрос — куда пойдут деньги. Если это обучение судей или развитие детско-юношеского спорта — это правильно», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.

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