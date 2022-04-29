Новичок «Локомотива» Раконьяц признался, что не боялся переходить в российский клуб

Новичок «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал «РБ Спорту» подробности своего перехода в российский клуб. О трансфере форварда было объявлено 28 апреля.

Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Марко начнет выступать за «Локомотив» с сезона-2022/23.

— Когда «Локомотив» впервые вышел на вас и сколько продлились переговоры?