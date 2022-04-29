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Новичок «Локомотива» Раконьяц признался, что не боялся переходить в российский клуб

Виктория Кравченко
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Новичок «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал «РБ Спорту» подробности своего перехода в российский клуб. О трансфере форварда было объявлено 28 апреля.

Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Марко начнет выступать за «Локомотив» с сезона-2022/23.

— Когда «Локомотив» впервые вышел на вас и сколько продлились переговоры?

— Все договоренности были достигнуты менеджерами и персоналом «Чукарички». Все прошло очень быстро, все стороны были удовлетворены итогом. Переговоры не затянулись, финальные вопросы были решены в Белграде спортивным директором Томасом Цорном, который также рассказал, чего от меня ожидает главный тренер команды. Я еще молодой футболист и понимаю, что мне предстоит огромный фронт работы и я собираюсь полностью отдавать себя на каждой тренировке. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне и я выложусь по максимуму в каждом эпизоде.

Футболист также отметил, что у него не было страха перед приездом в Москву на фоне того, что почти все легионеры покидают российские команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marko-rakon-yats-u-menya-net-nikakogo-straha-pered-priezdom-v-moskvu/
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