Червиченко о словах Карреры: «Невостребованный специалист. Вне России он никому не нужен»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры о готовности вернуться в клуб.

«Конечно, он хочет вернуться. Кому он еще нужен? Естественно, у него есть желание. Но я думаю, что Каррера не намного лучше Ваноли. Та же история, просто звезды сошлись, и он выиграл чемпионат. Ваноли сейчас так же может взять Кубок. Эти сказки про великих итальянских тренеров очень смешны. Чего сейчас Массимо сидит без работы? От сильной востребованности? После «Спартака» его брали на работу только те, кто связан с Россией. А вне нашей страны он никому не нужен», — сказал Червиченко «СЭ».

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством в сезоне-2016/2017 «Спартак» стал чемпионом России спустя 16 лет.

В этом сезоне «Спартак» занимает лишь десятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий свой матч красно-белые проведут 1 мая с «Крыльями Советов».