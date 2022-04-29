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Каррера: «Готов вернуться в «Спартак» через год»

Каррера заявил, что хотел бы вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вернуться в красно-белый клуб. Однако, по его словам, произойдет это не раньше, чем через год.

«Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год. С удовольствием!» — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством в сезоне-2016/2017 «Спартак» стал чемпионом России спустя 16 лет.

В этом сезоне «Спартак» занимает лишь десятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий свой матч красно-белые проведут 1 мая с «Крыльями Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-gotov-vernut-sya-v-spartak-cherez-god/
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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