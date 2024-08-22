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Сегодня, 11:10

Новичок «Химок» Фернандес поделился впечатлениями от посещения Кремля в Москве

Алина Савинова
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Испанский защитник «Химок» Дани Фернандес рассказал, какие места в Москве успел посетить после переезда в Россию.

«Москва — очень хороший город. Я уже прогулялся по центру, видел Кремль и Красную площадь, это прекрасно. Я не так много гулял, но здесь все хорошо. Кремль — классное место», — приводит ТАСС слова Фернандеса.

Также футболист ответил на вопрос о том, почему он решился перейти в РПЛ.

«Думаю, что это хорошая возможность для продолжения моей карьеры. Также наш испанский тренер Франк Артига рассказал, какая жизнь в Москве и как здесь все. Я понял, что здесь хорошо, поэтому переехал», — добавил испанец.

Фернандес подписал контракт с «Химками» в конце июля. С 2012 по 2015 год футболист выступал за юношеские и молодежные команды мадридского «Реала». Его последним клубом перед переходом в РПЛ был «Расинг».

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
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