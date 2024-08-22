Калошин — о выходе Орсато из ЭСК: «Произошло жесткое недопонимание»
Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отказе итальянского арбитра Даниэле Орсато от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.
«Отреагировал на это спокойно, при нормальном пульсе и даже с небольшой улыбкой. Потому что до момента официального объявления о прекращении его членства в ЭСК уже знал эту новость. Учитывая инсайдерскую информацию, не верю в версию для российских СМИ, оформленную красивым литературным языком. Верю в ту, которую опубликовала пара ведущих итальянских изданий, но за исключением пассажа о немедленном отказе от предложения из России. Безусловно, для меня стало приятным сюрпризом, что Даниэле изначально согласился и подписал контракт. А затем, возможно, произошло жесткое недопонимание между сторонами об условиях сотрудничества. В частности, о том, будет оно публичным или нет. Но рассчитывать на то, что Орсато будет продолжать деятельность в составе ЭСК, когда уже по всему миру разлетелись официальное сообщение сайта РФС и дополнение к нему от итальянских СМИ, уже было наивно. Потому что невозможно уйти от существующей в наше время реальности: нынешняя жизнь многогранная. И, естественно, она связана с определенными геополитическими, социальными и нравственными аспектами», — сказал Калошин «СЭ».
13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Спустя пару дней итальянец вышел из состава ЭСК.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|4
|1
|0
|15-1
|13
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2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
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3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
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4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
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5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
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6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
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7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
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8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
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10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
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14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
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15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
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Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
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|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
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Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0