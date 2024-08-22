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Судейство

Сегодня, 11:06

Калошин — о выходе Орсато из ЭСК: «Произошло жесткое недопонимание»

Зарина Халимхонова
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Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отказе итальянского арбитра Даниэле Орсато от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.

«Отреагировал на это спокойно, при нормальном пульсе и даже с небольшой улыбкой. Потому что до момента официального объявления о прекращении его членства в ЭСК уже знал эту новость. Учитывая инсайдерскую информацию, не верю в версию для российских СМИ, оформленную красивым литературным языком. Верю в ту, которую опубликовала пара ведущих итальянских изданий, но за исключением пассажа о немедленном отказе от предложения из России. Безусловно, для меня стало приятным сюрпризом, что Даниэле изначально согласился и подписал контракт. А затем, возможно, произошло жесткое недопонимание между сторонами об условиях сотрудничества. В частности, о том, будет оно публичным или нет. Но рассчитывать на то, что Орсато будет продолжать деятельность в составе ЭСК, когда уже по всему миру разлетелись официальное сообщение сайта РФС и дополнение к нему от итальянских СМИ, уже было наивно. Потому что невозможно уйти от существующей в наше время реальности: нынешняя жизнь многогранная. И, естественно, она связана с определенными геополитическими, социальными и нравственными аспектами», — сказал Калошин «СЭ».

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Спустя пару дней итальянец вышел из состава ЭСК.

Футбол
РФС
Даниэле Орсато
Леонид Калошин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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ЦСКА – Акрон
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Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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