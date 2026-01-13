Президент «Рубина» Сафиуллин поблагодарил Рахимова за работу в команде

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин прокомментировал расставание с главным тренером Рашидом Рахимовым.

Во вторник, 13 января, «Рубин» объявил о расторжении контракта с 60-летним специалистом. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Сафиуллина.

Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу в сезоне-2022/23 и вернулась в РПЛ. После 18 туров чемпионата России-2025/26 казанцы с 23 очками занимают 7-е место в турнирной таблице.