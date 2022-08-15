Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 августа, 10:07

Metaratings: Ротенберг заблокировал переход Нобоа из «Сочи» в «Зенит»

Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа мог перейти в «Зенит» в текущее летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, сине-бело-голубые разговаривали с 37-летним эквадорским футболистом о его будущем. Клуб из Санкт-Петербурга был готов выкупить хавбека у «Сочи» и заключить с ним контракт по схеме «1+1».

Утверждается, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг после переговоров с Нобоа заблокировал переход игрока в «Зенит».

При этом официального предложения по трансферу полузащитника не поступало в «Сочи».

В текущем сезоне Нобоа провел 5 матчей за сочинцев, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-predlagal-noboa-kontrakt-po-skheme-1-1-perekhod-zablokiroval-rotenberg-1335905/
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
8
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Все клубы-претенденты на Дзюбу: «Адана»? «Истанбул»? «Краснодар»? И даже «Динамо»?!
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Динамо» приглашает таланта из Сербии
Генеральный директор «Локомотива» выделил преимущества избрание Алаева президентом РПЛ
Сперцян заявил, что в РПЛ будет играть только за «Краснодар»
Мележиков рассказал о вероятности ухода Николсона из «Спартака»
В «Динамо» заявили, что Варела просил увеличение контракта больше, чем в два раза
У вратаря «Торпедо» Ботнаря выявили повреждение крестообразной связки колена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Сочи» заявили, что клуб еще приобретет футболистов в летнее трансферное окно

Дзюба в течение двух недель определится, в каком клубе продолжить карьеру
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости