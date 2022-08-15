Metaratings: Ротенберг заблокировал переход Нобоа из «Сочи» в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа мог перейти в «Зенит» в текущее летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По информации источника, сине-бело-голубые разговаривали с 37-летним эквадорским футболистом о его будущем. Клуб из Санкт-Петербурга был готов выкупить хавбека у «Сочи» и заключить с ним контракт по схеме «1+1».

Утверждается, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг после переговоров с Нобоа заблокировал переход игрока в «Зенит».

При этом официального предложения по трансферу полузащитника не поступало в «Сочи».

В текущем сезоне Нобоа провел 5 матчей за сочинцев, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.