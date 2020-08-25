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Нобоа — 11-й легионер, забивший 50 голов в чемпионате

21:24
Кристиан Нобоа. Фото ФК «Сочи».
Кристиан Нобоа. Фото ФК «Сочи».

Кристиан Нобоа принес «Сочи» победу над «Тамбовом» и догнал в Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров чемпионата. Эквадорец стал 50-м футболистом, которому удалось отличиться в высшем российском дивизионе 50 раз, и вошел клуб лучших бомбардиров-легионеров. Помимо него по 50 голов на счету немца Кевина Кураньи и азербайджанца Назима Сулейманова. Лучший результат — 85 голов — принадлежит бразильцу Вагнеру Лав. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

1. Вагнер Лав

Бразилия

2006-2013

169

85

2. Данни

Португалия

2005-2017

270

68

3. Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

4. Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

173

63

5. Квинси Промес

Голландия

2014-2019

115

59

6. Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

7. Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

8. Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

9. Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

10. Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

11. Кристиан Нобоа

Эквадор

2007-н.в.

284

50

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