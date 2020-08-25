Нобоа — 11-й легионер, забивший 50 голов в чемпионате
Кристиан Нобоа принес «Сочи» победу над «Тамбовом» и догнал в Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров чемпионата. Эквадорец стал 50-м футболистом, которому удалось отличиться в высшем российском дивизионе 50 раз, и вошел клуб лучших бомбардиров-легионеров. Помимо него по 50 голов на счету немца Кевина Кураньи и азербайджанца Назима Сулейманова. Лучший результат — 85 голов — принадлежит бразильцу Вагнеру Лав. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2006-2013
|
169
|
85
|
2. Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
3. Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
4. Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
173
|
63
|
5. Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019
|
115
|
59
|
6. Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
7. Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
8. Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
9. Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
10. Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
|
11. Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007-н.в.
|
284
|
50