Кристиан Нобоа принес «Сочи» победу над «Тамбовом» и догнал в Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров чемпионата. Эквадорец стал 50-м футболистом, которому удалось отличиться в высшем российском дивизионе 50 раз, и вошел клуб лучших бомбардиров-легионеров. Помимо него по 50 голов на счету немца Кевина Кураньи и азербайджанца Назима Сулейманова. Лучший результат — 85 голов — принадлежит бразильцу Вагнеру Лав. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России