«Нижний Новгород» — «Зенит»: Кузяев открыл счет в матче

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев открыл счет в матче с «Нижним Новгородом» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

На 22-й минуте встречи Дуглас Сантос сделал перевод на правый фланг, Вячеслав Караваев сходу пробил, а Кузяев подставил ногу и отправил мяч в ворота соперника.

Для Кузяева это четвертый гол за питерский клуб в этом сезоне РПЛ.