«Нижний Новгород» — «Зенит»: Кузяев открыл счет в матче
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев открыл счет в матче с «Нижним Новгородом» в 13-м туре РПЛ — 1:0.
На 22-й минуте встречи Дуглас Сантос сделал перевод на правый фланг, Вячеслав Караваев сходу пробил, а Кузяев подставил ногу и отправил мяч в ворота соперника.
Для Кузяева это четвертый гол за питерский клуб в этом сезоне РПЛ.
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|
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|
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|
6
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|
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|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
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|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
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Ассистенты
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|
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Спартак
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|
|
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Оренбург
|9
|
|
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|П
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Спартак
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