Гол Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Зенитом»

21 мая «Нижний Новгород» на своем поле одержал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе команды Александра Кержакова единственный гол с пенальти забил полузащитник Николай Калинский.

«Нижний Новгород» с 33 очками занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2021/22. «Зенит» — первая строчка и 65 баллов.