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Гол Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Зенитом»

Читать «СЭ» в
Форвард «Зенита» Артем Дзюба с мячом в матче с «Нижним Новгородом».
Фото ФК «Зенит»

21 мая «Нижний Новгород» на своем поле одержал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе команды Александра Кержакова единственный гол с пенальти забил полузащитник Николай Калинский.

«Нижний Новгород» с 33 очками занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2021/22. «Зенит» — первая строчка и 65 баллов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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34%

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20%

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Обе забьют - да

13%

2.17
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Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

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2.14

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14%

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Химки 2
Спартак 1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
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Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
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Рубин – Спартак
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25.07 17:30
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 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
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25.07 20:00
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