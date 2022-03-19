19 марта «Нижний Новгород» на своем поле примет «Спартак» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию встречи «Нижний Новгород» — «Спартак». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 13.55.

Красно-белые с 26 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» располагается на 11-й строчке с 23 баллами.

12 марта команда Александра Кержакова сыграла вничью с «Уфой» (0:0) в 21-м туре РПЛ, а «Спартак» уступил «Краснодару» — 1:2.