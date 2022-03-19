Шахматист Карякин выполнил символический удар по мячу перед началом матча «Урал» — «Химки»

Российский шахматист, участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин выполнил символический удар по мячу перед началом матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Химки».

Перед стартовым свистком Карякин вышел к центру поля и ударил по мячу.

С 16 по 18 марта в Екатеринбурге, где проходит игра «Урал» — «Химки», состоялся шахматный турнир «Сильные фигуры».