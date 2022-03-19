Защитник «Химок» Виана досрочно вернулся в «Брагу»

«Химки» объявили о приостановке контракта с защитником Бруну Вианой.

Футболист воспользовался разрешением ФИФА и уведомил клуб о том, что приостанавливает действие соглашения.

Виана перешел в «Химки» в феврале на правах аренды из «Браги». 27-летний бразилец принял участие в двух матчах подмосковной команды и не отличился результативными действиями. В игре 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3) игрок получил красную карточку.

Виана вернется в расположение «Браги».

Также «Химки» официально объявили о приостановке контрактов с защитником Филипом Дагерстолем и нападающим Дидье Ламкелем Зе. Дагерстоль будет играть за «Норрчепинг» на правах аренды до конца сезона-2021/22, а Ламкель вернулся в «Антверпен», которому принадлежат права на футболиста.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.