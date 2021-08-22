«Ростов» вырвал победу в матче с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» уступил «Ростову» (1:2) в матче пятого тура Тинькофф чемпионата России.

На третьей минуте хозяева открыли счет благодаря автоголу Максима Осипенко. Кэнто Хасимото на 36-й минуте сравнял результат. Победный мяч на 88-й минуте провел Николай Комличенко.

«Нижний Новгород» имеет семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Ростова» четыре очка и 14-е место.

В следующем туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками», а «Ростов» — с «Уралом».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Нижний Новгород» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:2 (1:1)

Голы: Осипенко, 3 — в свои ворота (1:0). Хасимото, 36 (1:1). Комличенко, 88 (1:2).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Каккоев, Кечкеш, Масоэро, Ткачук, Калинский, Горбунов (Сулейманов, 46), Балай, Эннин (Косарев, 75).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич (Мелехин, 47), Норманн, Фольмер (Байрамян, 62), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 73), Альмквист (Полоз, 85), Комличенко.

Предупреждения: Хаджикадунич, 42. Ткачук, 57. Норманн, 78. Баштуш, 79. Гоцук, 87.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Мосякин (Москва), Ермаков (Санкт-Петербург).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).

22 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».