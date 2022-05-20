Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:03

Кавазашвили: «Сейчас для Дзюбы оптимальный вариант — уехать в Китай»

Кавазашвили высказал мнение о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

— Как полагаете, что выберет Дзюба — продлит контракт с «Зенитом», перейдет в другой клуб РПЛ или отправится в «Црвену Звезду»?

— Я же не колдун и не экстрасенс, залезть в голову Дзюбе не могу. Не знаю, какое он примет решение. То, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места, думаю, Артем и сам прекрасно понимает. Скоро 34, возраст начинает сказываться на игре. Вот вышел на полчаса со «Спартаком» — и ничем не выделялся.

На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы — отправиться в Китай. Его ведь в свое время туда приглашали. Если интерес сохранился — почему бы не уехать? Деньги в тех краях платят большие, а чемпионат поспокойнее, чем в России и даже в Сербии, где с Дзюбой точно никто церемониться не станет. Это в России его оберегают, а там соперники будут буцкать так, что мало не покажется.

Артем Дзюба. Анзор Кавазашвили: «Дзюба сам прекрасно понимает, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места»

Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Очередная безумная идея в КХЛ: 28 клубов, 2 дивизиона и прибавление из ВХЛ. Зачем это нужно? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» намерен сохранить полузащитника «Зенита» Кравцова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости