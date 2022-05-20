Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

— Как полагаете, что выберет Дзюба — продлит контракт с «Зенитом», перейдет в другой клуб РПЛ или отправится в «Црвену Звезду»?

— Я же не колдун и не экстрасенс, залезть в голову Дзюбе не могу. Не знаю, какое он примет решение. То, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места, думаю, Артем и сам прекрасно понимает. Скоро 34, возраст начинает сказываться на игре. Вот вышел на полчаса со «Спартаком» — и ничем не выделялся.

На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы — отправиться в Китай. Его ведь в свое время туда приглашали. Если интерес сохранился — почему бы не уехать? Деньги в тех краях платят большие, а чемпионат поспокойнее, чем в России и даже в Сербии, где с Дзюбой точно никто церемониться не станет. Это в России его оберегают, а там соперники будут буцкать так, что мало не покажется.