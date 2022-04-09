Глушаков сравнил матч «Химок» против ЦСКА с песней Михаила Круга

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по итогам матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

— Юран в перерыве кричал, что в команде есть неприкасаемый. О ком может идти речь?

— Я не слышал такого вообще.

— Какое у тебя отношение к судьям сейчас?

— Никакое. Судья — есть судья. Я не буду комментировать ваши судейские домыслы.

— В борьбе за выживание вы, получается, спасены?

— Почему спасены? Мы играем. Вся команда старается. Каждая играя — на вес золота. Нужно побеждать, больше ничего не надо.

— Опередить «Спартак» в турнирной таблице стало принципиальной историей?

— О, это больная тема. Время покажет.

— Есть ли у «Спартака» шансы вылететь?

— Это будет глупо.

— Какой бы песней ты охарактеризовал сегодняшний матч?

— Михаил Круг — «Приходите в мой дом».