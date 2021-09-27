«Нижний Новгород» — ЦСКА: все голы матча
20:41
Все голы матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА (0:2).
На 31-й минуте счет в матче открыл Бактиер Зайнутдинов.
Ильзат Ахметов на 63-й минуте удвоил преимущество армейцев, реализовав пенальти.
Сам заработал — сам забил. Первый реализованный пенальти Ахметова в Тинькофф РПЛ ?? pic.twitter.com/rhFd2l7y48— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 27, 2021
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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