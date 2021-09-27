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«Нижний Новгород» — ЦСКА: все голы матча

20:41
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
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Все голы матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА (0:2).

На 31-й минуте счет в матче открыл Бактиер Зайнутдинов.

Ильзат Ахметов на 63-й минуте удвоил преимущество армейцев, реализовав пенальти.

Нижний Новгород — ЦСКА

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр