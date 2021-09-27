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Эрик Бикфалви: «Если рискуешь, то будешь забивать и выигрывать»

20:48
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал результат матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

— Самое главное то, что мы сегодня победили! Команда хорошо работала. Да, сегодня получилось забить, и я этому рад, но важно одно — мы взяли три очка! Во втором тайме у нас также были моменты. Если бы забили, то смогли бы упростить игру.

— Было впечатление, что сегодня у команды все получалось легко. Это действительно так?

— Да, так и есть. Когда я был молодой, то всегда был важен настрой на игру. Сейчас мне 33, но тогда, еще в юношеском возрасте, один человек мне сказал: «Важен настрой — то, как идет твоя подготовка к матчу — либо выходишь с желанием забить гол или, это уже второй момент, думаешь о том, как не пропустить от соперника». — Я это запомнил, и сегодня думал только о победе. Если рискуешь, то будешь забивать и выигрывать, а если не будешь об этом думать, то не выиграешь игру, максимум сможешь добиться ничьи. За этим идет все.

Урал — Арсенал Т

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/erik-bikfalvi-o-matche-ural-arsenal

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Иван Шитик все материалы автора

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