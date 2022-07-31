«Нижний Новгород» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

«Нижний Новгород» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ.

В запас армейцев попал новичок команды, полузащитник Саша Зделар, который перешел в московский клуб из «Партизана» 28 июля.

Еще один новый футболист ЦСКА, полузащитник Виктор Мендес не попал в заявку, несмотря на то, что отправился на матч вместе с командой.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Агапов, Шарипов, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Сулейманов.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Ермаков, Лукин, Зделар, Заболотный, Яковлев, Гайч.

Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля. Начало — в 15.00 (мск).