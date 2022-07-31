Денис Бояринцев считает, что «Оренбургу» будет непросто в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, чего ждет от матча красно-белых с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 31 июля, в 17.30 мск на «Открытие Банк Арене».

«Понравилось, что «Спартак» в матче с «Краснодаром» играл в атаку, агрессивно, хоть и большую часть встречи провел в большинстве. «Оренбургу» сегодня будет непросто. Эта команда провела две игры дома и добилась победы только в матче с «Уралом». Сложно оценить, в какой они форме.

В Первой лиге «Оренбург» был мобильной командой. Вряд ли они сыграют первым номером, «Спартак» будет иметь преимущество в атаке", — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Он также отметил работу Абаскаля и его инициативу играть в атакующий футбол. Бояринцев считает, что «Спартак» выиграет в этом матче.