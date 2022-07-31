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Сегодня, 13:42

Денис Бояринцев считает, что «Оренбургу» будет непросто в матче со «Спартаком»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, чего ждет от матча красно-белых с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 31 июля, в 17.30 мск на «Открытие Банк Арене».

«Понравилось, что «Спартак» в матче с «Краснодаром» играл в атаку, агрессивно, хоть и большую часть встречи провел в большинстве. «Оренбургу» сегодня будет непросто. Эта команда провела две игры дома и добилась победы только в матче с «Уралом». Сложно оценить, в какой они форме.

В Первой лиге «Оренбург» был мобильной командой. Вряд ли они сыграют первым номером, «Спартак» будет иметь преимущество в атаке", — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Он также отметил работу Абаскаля и его инициативу играть в атакующий футбол. Бояринцев считает, что «Спартак» выиграет в этом матче.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Денис Бояринцев
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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