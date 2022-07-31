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Сегодня, 13:58

Рианчо заявил, что «Спартаку» нельзя допускать недооценки «Оренбурга»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо предостерег красно-белых перед матчем 3-го тура против «Оренбурга».

«На бумаге «Спартак», безусловно, фаворит матча с «Оренбургом». Другое дело, что москвичам нельзя допустить недооценку соперника. Думаю, Абаскаль найдет верные слова, чтобы настроить команду к игре с «Оренбургом». Команде нужно быть готовыми на все сто процентов.
Чтобы снова не оказаться на 10-м месте, «Спартаку» нельзя недооценивать таких соперников. Нужно запомнить, что маленьких противников не бывает — любой клуб может преподнести неприятный сюрприз», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля в Москве. Начало — в 17.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-chtoby-snova-ne-okazat-sya-na-10-m-meste-spartaku-nel-zya-dopustit-nedootsenku-orenburga/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
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30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
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Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
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Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
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Оренбург

 2
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Даниил Уткин

Ростов

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Динамо

 2
И К Ж
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Локомотив

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