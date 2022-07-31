Рианчо заявил, что «Спартаку» нельзя допускать недооценки «Оренбурга»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо предостерег красно-белых перед матчем 3-го тура против «Оренбурга».

«На бумаге «Спартак», безусловно, фаворит матча с «Оренбургом». Другое дело, что москвичам нельзя допустить недооценку соперника. Думаю, Абаскаль найдет верные слова, чтобы настроить команду к игре с «Оренбургом». Команде нужно быть готовыми на все сто процентов.

Чтобы снова не оказаться на 10-м месте, «Спартаку» нельзя недооценивать таких соперников. Нужно запомнить, что маленьких противников не бывает — любой клуб может преподнести неприятный сюрприз», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля в Москве. Начало — в 17.30 (мск).