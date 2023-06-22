«Нижний Новгород» арендует защитника «Спартака» Толстопятова

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Николай Толстопятов следующий сезон проведет в аренде в «Нижнем Новгороде». У клуба будет опция выкупа.

Прошлый сезон 21-летний российский футболист провел в «КАМАЗе» из первой лиги. Защитник провел 26 матчей и не отличился голевыми действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.