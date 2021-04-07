Гендиректор «Ахмата» поздравил команду с выходом в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился с «СЭ» впечатлениями от победы в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Уфы» (1:0).

«Любая победа важна. Рад, что в этой тяжелой игре победили и вышли в полуфинал Кубка России. Почему матч оказался таким сложным, определит тренерский штаб. Не хочется никого выделять из игроков. Поздравляю команду!» — сказал «СЭ» Айдамиров.

Единственный гол на 55-й минуте забил Евгений Харин. С 88-й минуты уфимский клуб играл в меньшинстве — Владислав Камилов получил вторую желтую карточку.

(Екатерина Звенигородская)