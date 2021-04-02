Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» отказ хавбека «Тамбова» Дмитрия Германа проходить полиграф. Его подозревают в игре на ставках.

«Это железное право каждого человека: хочет — проходит, хочет — не проходит. Подозрения в этих вещах маловато, чтобы что-то предъявлять. Каждый человек в праве защищать себя, и в том числе отказом от такой проверки. Это могли сделать и судьи, но у них, я так понимаю, была безвыходная ситуация: не будешь проходить — не будешь работать», — сказал Червиченко «СЭ».

Червиченко считает, что в домыслах этот отказ может подкреплять какие-то подозрения.

«Но что такое этот полиграф? Это реакция нервной системы человека на какие-то возбуждающие вопросы. Человек может как-то не так реагировать, а, может, Герман сам по себе нервный парень. Из-за этого у него мог быть нервный всплеск, а ему это засчитали бы за истину. Вот и всё, пошли проблемы. Зачем ему это надо? Такое впечатление, что сейчас полиграф — это панацея от всех болезней и главный аргумент. А почему они Лапочкина на полиграф не сводили после матча «Химки» — «Ростов»? Мне кажется, это более логичная была ситуация», — добавил Червиченко.

По информации «СЭ», Герман и нападающий тамбовчан Александр Еркин подозреваются в ставках на матчи «Тамбова» против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). Оба на данный момент отстранены от работы с командой. Еркин должен дать показания в РФС в пятницу.

(Екатерина Звенигородская)