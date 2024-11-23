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Сегодня, 17:38

Николич взял на себя ответственность за поражение ЦСКА от «Ростова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Армейцы вели в счете до 77-й минуте, но в итоге дважды пропустили и уступили на своем поле.

— Очень плохой результат, все расстроены, тут нечего добавить. Хороший первый тайм, но надо было реализовывать все свои моменты и спокойно доводить игру до конца.

Но только один человек ответственен за сегодняшний результат, виноват в нем — это я. Понимаю, как исправить это в будущем, но не буду обсуждать публично, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

После поражения от «Ростова» ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина».

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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