Кобелев раскритиковал трансферы Карпина в «Динамо»: «Никто не играет! Один Осипенко, который привозит из игры в игру»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» раскритиковал трансферную политику бело-голубых при Валерии Карпине. Особенно жестко специалист высказался о защитнике Максиме Осипенко, получившем красную карточку в матче с «Краснодаром» (1:1).

«Вообще никаких вопросов по удалению! Видно, что Осипенко просто опоздал. Вообще-то с детства учат, что защитник не должен давать мячу удариться о землю. А здесь он аж дважды коснулся газона и отскочил вверх. Поэтому... С другой стороны, а чего вы хотели от Осипенко?

Игрок сборной России? Мне это ни о чем не говорит. Вахания — тоже игрок национальной команды. Ну и что? У нас в принципе весь «Ростов» — сборники (улыбается).

Изначально переход Осипенко в «Динамо» вызывал у меня вопросы? Конечно. А как иначе? И все трансферы, которые сделал Карпин... Мы же видим, что никто не играет! Играет один Осипенко, который привозит из игры в игру.

Глебов из «Ростова»? Но он вообще-то пришел еще при Личке и, кстати, подходил под его вертикальный футбол», — сказал Кобелев «СЭ».

Осипенко перешел в «Динамо» из «Ростова» летом 2025 года, подписав контракт до конца сезона-2027/28. Глебов присоединился к московскому клубу в феврале того же года, когда команду возглавлял Марцел Личка.

В матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» Осипенко получил прямую красную карточку на 44-й минуте после фола на Джоне Кордобе. При этом именно защитник сделал голевую передачу Ярославу Гладышеву на 27-й минуте.