Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил поражение от «Краснодара» индивидуальными ошибками

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:4) в матче 14-го тура РПЛ.

«Игра с «Краснодаром» — там, я думаю, больше все-таки стечение индивидуальных ошибок, не было какой-то системности, при том, что качество игры, показанное нами, было достаточно высокое с точки зрения атакующих действий. Но индивидуальные ошибки в обороне привели к такому результату, который сложился. Мы, естественно, учтем все эти ошибки и, надеюсь, что в будущем больше не повторим», — приводят «Вести» слова Игдисамова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

После 15 туров армейцы с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.